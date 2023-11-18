Кварацхелия назвал самого сильного соперника, с которым когда-либо встречался

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия назвал имя самого сильного соперника, с которым когда-либо встречался.

«Самый сложный соперник в моей карьере? Это Джованни ди Лоренцо на тренировочном поле. Надеюсь, мне никогда не придется противостоять ему в матче», - передает слова грузинского футболиста Football-Italia.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия принял участие в 15 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. После 12 туров чемпионата Италии неаполитанцы занимают четвертое место в турнирной таблице.