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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия назвал самого сильного соперника, с которым когда-либо встречался

18 Ноября 2023 • 08:12 Комментировать

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия назвал имя самого сильного соперника, с которым когда-либо встречался.

«Самый сложный соперник в моей карьере? Это Джованни ди Лоренцо на тренировочном поле. Надеюсь, мне никогда не придется противостоять ему в матче», - передает слова грузинского футболиста Football-Italia.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия принял участие в 15 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. После 12 туров чемпионата Италии неаполитанцы занимают четвертое место в турнирной таблице.

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Наполи Хвича Кварацхелия Джованни Ди Лоренцо ещё теги
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