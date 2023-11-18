​Беннасер пояснил, почему «Милан» пять раз проиграл «Интеру» в 2023 году

По ходу заканчивающегося года «Милан» пять раз проиграл «Интеру» - дважды в чемпионате, дважды в Лиге чемпионов и еще раз в Суперкубке Италии. Ситуацию прокомментировал алжирский защитник Исмаэль Беннасер, который залечивает сейчас тяжелую травму.

- Я не совсем понимаю, почему у нас такая статистика. Мы хорошо готовились к каждому из этих матчей. Я не участвовал в последнем матче, но я общался с тренером и с другими игроками. Это трудно принять, честно говоря. Думаю, что не стоит на этом зацикливаться. Будут и победы, - цитирует слова алжирского полузащитника pianetamilan.it.