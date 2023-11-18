​«Дженоа» продлил контракт Гудмундссона

Итальянский «Дженоа» продлил контракт Альберта Гудмундссона, исландский игрок очень удачно проводит сезон, и потому в руководстве клуба особо не раздумывали над тем, предлагать ли ему новое соглашение.

К настоящему моменту игрок забил уже пять голов в двенадцати проведенных матчах Серии А, он является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне. Новое соглашение Гудмундссона рассчитано до 2027 года, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем, тринадцатом туре итальянского чемпионата «Дженоа» сыграет на выезде с «Фрозиноне». Это случится двадцать шестого ноября.