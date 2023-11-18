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Чемпионат Италии. Серия А

​«Дженоа» продлил контракт Гудмундссона

18 Ноября 2023 • 05:19 Комментировать
Фрозиноне
...
Дженоа
26.11 17:00

Итальянский «Дженоа» продлил контракт Альберта Гудмундссона, исландский игрок очень удачно проводит сезон, и потому в руководстве клуба особо не раздумывали над тем, предлагать ли ему новое соглашение.

К настоящему моменту игрок забил уже пять голов в двенадцати проведенных матчах Серии А, он является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне. Новое соглашение Гудмундссона рассчитано до 2027 года, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем, тринадцатом туре итальянского чемпионата «Дженоа» сыграет на выезде с «Фрозиноне». Это случится двадцать шестого ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Альберт Гудмундссон

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