Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Педро назвал фаворита Лиги чемпионов

18 Ноября 2023 • 04:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
РБ Лейпциг
28.11 23:00

Вингер Педро Родригес, выступающий за «Лацио», назвал главных претендентов на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

36-летний испанец отнёс к числу фаворитов «Барселону», в которой сделал себе имя на старте карьеры, однако наиболее вероятным триумфатором назвал другой клуб.

«Это трудно прогнозировать, поскольку есть четыре-пять очень сильных команд, способных дойти до конца – я бы назвал таковыми мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Барселону» и «Баварию». «Барселона» не слишком преуспевала в турнире в последние годы, но по-прежнему очень хороша. Если нужно назвать главного фаворита... Это сложно, но я выберу «Сити», – сказал в интервью журналисту Альфредо Педулле игрок «Лацио».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лацио Бавария Барселона Манчестер Сити Педро Родригес ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ РБ ЛЕЙПЦИГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
05:19 · Италия. Серия А
​«Дженоа» продлил контракт Гудмундссона
04:47 · Италия. Серия А
Педро назвал фаворита Лиги чемпионов
04:39 · Италия. Серия А
«Интер» стал ближе к подписанию Тареми
04:19 · Италия. Серия А
Педро Родригес: «Интер» играет лучше всех в Италии»
04:03 · Италия. Серия А
​Фелипе Андерсон: «Для меня «Лацио» - это больше, чем клуб»
03:03 · Италия. Серия А
​Коко рассказал, как пьяным провёл один из лучших матчей карьеры против «Барселоны»
01:37 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» запланировал аренду игрока «Арсенала»
17 Ноября
23:55 · Италия. Серия А
Мбаппе: «Сказал Маркусу Тюраму, что он должен быть центрфорвардом»
22:54 · Италия. Серия А
Моуринью не останется в «Роме» слухи
21:54 · Италия. Серия А
Дешам: «Мы требуем от Маркуса Тюрама забивать голы – раньше это не было его сильной стороной»
18:39 · Италия. Серия А
​«Лишь бы не повторил путь Кокорина»: Мостовой высказался о ситуации Миранчука в Италии
16:42 · Италия. Серия А
​У «Милана» хорошие шансы подписать Дэвида
14:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Йовича отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к нападающему «Милана» эксклюзив
13:51 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет перехватить игрока у «Милана»
12:01 · Россия. Премьер-лига
В «Милане» высказались о трансфере Йовича в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем