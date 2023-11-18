Педро назвал фаворита Лиги чемпионов

Вингер Педро Родригес, выступающий за «Лацио», назвал главных претендентов на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

36-летний испанец отнёс к числу фаворитов «Барселону», в которой сделал себе имя на старте карьеры, однако наиболее вероятным триумфатором назвал другой клуб.

«Это трудно прогнозировать, поскольку есть четыре-пять очень сильных команд, способных дойти до конца – я бы назвал таковыми мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Барселону» и «Баварию». «Барселона» не слишком преуспевала в турнире в последние годы, но по-прежнему очень хороша. Если нужно назвать главного фаворита... Это сложно, но я выберу «Сити», – сказал в интервью журналисту Альфредо Педулле игрок «Лацио».