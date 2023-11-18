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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» стал ближе к подписанию Тареми

18 Ноября 2023 • 04:39 Комментировать
Порту
...
Монталегре
24.11 23:45

Нападающий «Порту» Мехди Тареми может перебраться в миланский «Интер» в зимнее трансферное окно.

Прошедшим летом иранский футболист едва не оказался в «Милане», но сделка сорвалась. Теперь 31-летний форвард может перебраться в другой клуб из Милана: как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Интер» стал ближе к приобретению Тареми. Руководство «нерадзурри» всерьёз рассматривает возможность сделки, поскольку намерено усилить атаку команды в январе.

По слухам, интерес к Мехди Тареми также проявляют «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и всё тот же «Милан». Контракт нападающего с «Порту» истекает в июне 2024 года.

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Интер Милан Порту Мехди Тареми трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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