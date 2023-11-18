«Интер» стал ближе к подписанию Тареми

Нападающий «Порту» Мехди Тареми может перебраться в миланский «Интер» в зимнее трансферное окно.

Прошедшим летом иранский футболист едва не оказался в «Милане», но сделка сорвалась. Теперь 31-летний форвард может перебраться в другой клуб из Милана: как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Интер» стал ближе к приобретению Тареми. Руководство «нерадзурри» всерьёз рассматривает возможность сделки, поскольку намерено усилить атаку команды в январе.

По слухам, интерес к Мехди Тареми также проявляют «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и всё тот же «Милан». Контракт нападающего с «Порту» истекает в июне 2024 года.