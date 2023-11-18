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Чемпионат Италии. Серия А

Педро Родригес: «Интер» играет лучше всех в Италии»

18 Ноября 2023 • 04:19 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

Футболист «Лацио» Педро Родригес считает миланский «Интер» сильнейшей командой Серии А.

Коллектив Симоне Индзаги возглавляет турнирную таблицу после 12 туров с 31 набранным очком, на два балла опережая туринский «Ювентус» перед очным матчем.

«На мой взгляд, «Интер» – сильнейшая и лучшая по качеству игры команда Италии на данный момент. Они показывают отличный футбол, редко теряют очки, но до конца сезона ещё далеко. Посмотрим, что будет дальше», – цитирует Альфредо Педулла 36-летнего испанского вингера «Лацио».

Выездная для «Интера» встреча с «Ювентусом» состоится 26 ноября. Её начало запланировано на 22:45 по московскому времени.

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