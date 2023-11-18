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Чемпионат Италии. Серия А

​Фелипе Андерсон: «Для меня «Лацио» - это больше, чем клуб»

18 Ноября 2023 • 04:03 Комментировать
Салернитана
...
Лацио
25.11 17:00

Бразильский нападающий Фелипе Андерсон выступает за «Лацио» уже более восьми лет и не собирается уходить - наоборот, он продлил контракт с римским клубом. Андерсон пояснил, почему для него так важен этот клуб:

- Тут, в Италии, я женился, родилась моя дочь. Я привык к этому городу. Для меня «Лацио» стал уже более чем клубом, много больше, это семья. Я даже не могу объяснить вам словами, что значит для меня «Лацио», - цитирует слова Андерсона итальянское новостное агентство ITASportPress.

Римский «Лацио» занимает десятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Фелипе Андерсон

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