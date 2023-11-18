​Коко рассказал, как пьяным провёл один из лучших матчей карьеры против «Барселоны»

Бывший итальянский футболист Франческо Коко, успевший поиграть в своей карьере в миланских клубах, а также за каталонскую «Барселону», рассказал о том, что в бытность игроком имел серьезные проблемы с дисциплиной.

По его словам, однажды, в бытность игроком «Милана», ему даже довелось сыграть пьяным против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

- В моей карьере было много матчей, которые я провел, гуляя накануне ночью. Такое было в 2000 году, я тогда пьянствовал всю ночь, вернулся домой, почистил зубы, взял рюкзак и отправился на самолет на Барселону. И провел там один из лучших матчей карьеры, - цитирует слова Коко итальянское новостное агентство ITASportPress.