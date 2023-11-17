Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью завершит свою работу в клубе после окончания сезона.

Трудовой договор португальского специалиста с римским клубом рассчитан до середины 2024 года. По данным La Gazzetta dello Sport, всё идёт к тому, что нынешний сезон станет для Моуринью последним у руля «Ромы». Наставник не планирует продлевать истекающее соглашение. Его отношения с руководством оставляют желать лучшего.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Жозе Моуринью считается Саудовская Аравия. Прошлым летом «особенный» уже отклонил выгодное предложение от саудовского клуба.