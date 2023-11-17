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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью не останется в «Роме» слухи

17 Ноября 2023 • 22:54 Комментировать
Рома
...
Удинезе
26.11 20:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью завершит свою работу в клубе после окончания сезона.

Трудовой договор португальского специалиста с римским клубом рассчитан до середины 2024 года. По данным La Gazzetta dello Sport, всё идёт к тому, что нынешний сезон станет для Моуринью последним у руля «Ромы». Наставник не планирует продлевать истекающее соглашение. Его отношения с руководством оставляют желать лучшего.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Жозе Моуринью считается Саудовская Аравия. Прошлым летом «особенный» уже отклонил выгодное предложение от саудовского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

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