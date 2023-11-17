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Чемпионат Италии. Серия А

​«Лишь бы не повторил путь Кокорина»: Мостовой высказался о ситуации Миранчука в Италии

17 Ноября 2023 • 18:39 Комментировать

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о ситуации полузащитника Алексея Миранчука. Последний, как известно, сейчас получает мало игрового времени в итальянской «Аталанте».

По словам Мостового, возраст позволяет Миранчуку перезапустить карьеру в другом европейском клубе или чемпионате. Бывший игрок сборной России отметил, что Алексею важно не падать духом.

«Конечно, отсутствие игровой практики бьёт по уверенности игрока. Лишь бы Миранчук не повторил путь Кокорина, который так и не раскрыл свой потенциал до конца», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук поучаствовал в шести матчах «Аталанты». Россиянин провёл на поле 194 минуты, не отмечаясь результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Александр Кокорин Александр Мостовой Алексей Миранчук ещё теги
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