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Чемпионат Италии. Серия А

​У «Милана» хорошие шансы подписать Дэвида

17 Ноября 2023 • 16:42 Комментировать

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид остаётся одной из главных трансферных целей «Милана» на 2024 календарный год. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях подчёркивает, что из-за высокой стоимости сделка может быть осуществлена только летом.

Действующий контракт Дэвида с «Лиллем» рассчитан до середины 2025 года, то есть по завершению сезона 2023/2024 у «Милана» будут хорошие шансы заполучить игрока. «Лиллю» будет выгоднее продать форварда, чтобы не потерять его бесплатно через год.

Романо отмечает, что 23-летний Дэвид также находится на радарах трёх клубов Премьер-лиги Англии.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джонатана Дэвида в 60 миллионов евро.

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