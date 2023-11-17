​У «Милана» хорошие шансы подписать Дэвида

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид остаётся одной из главных трансферных целей «Милана» на 2024 календарный год. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях подчёркивает, что из-за высокой стоимости сделка может быть осуществлена только летом.

Действующий контракт Дэвида с «Лиллем» рассчитан до середины 2025 года, то есть по завершению сезона 2023/2024 у «Милана» будут хорошие шансы заполучить игрока. «Лиллю» будет выгоднее продать форварда, чтобы не потерять его бесплатно через год.

Романо отмечает, что 23-летний Дэвид также находится на радарах трёх клубов Премьер-лиги Англии.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Джонатана Дэвида в 60 миллионов евро.