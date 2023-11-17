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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Милана» Флоренци не будет дисквалифицирован из-за ставок

17 Ноября 2023 • 10:38 Комментировать

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци не будет наказан дисквалификацией за ставки на спорт, рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что футболист признался в ставках, однако он подчеркнул, что не делал их на футбольные матчи. Игроку «россонери» грозит денежный штраф. Отстранение от футбола Алессандро удалось избежать.

В сезоне-2023/2024 Флоренци провел 13 поединков за миланскую команду, в которых не отметился голевыми действиями. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

По итогам 12 туров Серии А «Милан» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Флоренци
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