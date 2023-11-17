​Арийон Ибрагимович: «Хочу пожать руку Златану»

Выступающий за итальянский «Фрозиноне» немецкий футболист Арийон Ибрагимович, хотя и родился в семье выходцев с Балкан (а если точнее, то из непризнанного Косово), не является родственником Златана Ибрагимовича.

Но громко звучащая фамилия уже не раз помогала ему, признался Арийон, и потому он хотел бы встретиться с «настоящим Ибрагимовичем» и поблагодарить того.

- Это фамилия моей семьи, что поделать? Но я понимаю, что значит в футболе такая фамилия. Не буду скрывать, когда выступал в Германии, чувствовал, что фамилия вызывает интерес. Златан - образец для подражания для меня. Как и Криштиану Роналду. Я хотел бы встретиться с ним и пожать ему руку, - цитирует слова «лже-Ибрагимовича» Corriere Dello Sport.