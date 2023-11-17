​Вьери рассказал, почему «двинул» в «Милан» в 2005 году

Итальянский бывший нападающий Кристиан Вьери успел поиграть за все топ-клубы Италии своей эпохи, исключая, пожалуй, лишь «Рому». Не очень долго он выступал и в «Милане» - лишь несколько месяцев во второй половине 2005 года. По его словам, ему была необходима игровая практика накануне немецкого чемпионата мира летом 2006 года.

- Шесть месяцев в «Милане» пролетели очень быстро, как один день. Я не очень часто играл, потому что Филиппо Индзаги был основным. Но мне требовалась практика перед чемпионатом мира, и я доволен тем, как провел время в «Милане», - цитирует слова Вьери derbyderbyderby.it.