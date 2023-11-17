Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Вьери рассказал, почему «двинул» в «Милан» в 2005 году

17 Ноября 2023 • 04:23 Комментировать

Итальянский бывший нападающий Кристиан Вьери успел поиграть за все топ-клубы Италии своей эпохи, исключая, пожалуй, лишь «Рому». Не очень долго он выступал и в «Милане» - лишь несколько месяцев во второй половине 2005 года. По его словам, ему была необходима игровая практика накануне немецкого чемпионата мира летом 2006 года.

- Шесть месяцев в «Милане» пролетели очень быстро, как один день. Я не очень часто играл, потому что Филиппо Индзаги был основным. Но мне требовалась практика перед чемпионатом мира, и я доволен тем, как провел время в «Милане», - цитирует слова Вьери derbyderbyderby.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Вьери
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
04:53 · Италия. Серия А
​Арийон Ибрагимович: «Хочу пожать руку Златану»
04:23 · Италия. Серия А
​Вьери рассказал, почему «двинул» в «Милан» в 2005 году
03:56 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам вспомнил, как Месси одолжил ему бутсы
03:46 · Италия. Серия А
​Липпи: «Интер» и «Ювентус» фавориты, но не будем забывать и про «Милан»
03:16 · Германия. Бундеслига
«Милан» претендует на трёх форвардов
02:47 · Италия. Серия А
Зелиньски: «Предложения из Саудовской Аравии? Деньги – это ещё не всё»
02:41 · Италия. Серия А
Романьоли: «Я хотел остаться в «Милане», но не уверен, что этого хотело руководство»
02:40 · Италия. Серия А
Романо: «Бремер продлит контракт с «Ювентусом» до 2028 года»
01:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» запросил информацию о полузащитнике «ПСЖ»
01:49 · Италия. Серия А
Пирло: «Матч «Ювентуса» против «Интера»? Сейчас мне это не слишком интересно»
00:15 · Италия. Серия А
Бобан: «Леау очень талантлив, но ещё не созрел до конца»
16 Ноября
23:21 · Россия. Премьер-лига
В «Лечче» прокомментировали интерес «Локомотива» к Понграчичу
22:26 · Италия. Серия А
Моуринью предлагают огромные деньги слухи
21:37 · Италия. Серия А
​Пирло: «Удивлён игроками, вляпавшимися в скандал со ставками»
21:31 · Италия. Серия А
Кьеза: «Данило – великолепный капитан»
Все новости
Рекомендуем