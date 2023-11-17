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Чемпионат Италии. Серия А

Маркус Тюрам вспомнил, как Месси одолжил ему бутсы

17 Ноября 2023 • 03:56 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам рассказал о случае с Лионелем Месси.

Француз пересёкся с аргентинской суперзвездой в 10-летнем возрасте – тогда Лилиан Тюрам, отец Маркуса, выступал за «Барселону».

«Когда мне было 10 лет, я пришёл на тренировку своего отца в «Барселоне». После завершения тренировки я хотел выйти на поле, чтобы поиграть с другими детьми, но у меня не было бутс. Тогда молодой Месси подошёл ко мне и одолжил свои бутсы – они были почти моего размера. Когда игра закончилась, Лео сказал мне, что я могу оставить бутсы себе. На следующий день я отдал их другу, так как был слишком мал и не осознавал произошедшего... Очень сожалению об этом», – цитирует Barca Universal Тюрама.

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Евро-Футбол.Ру,
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