Маркус Тюрам вспомнил, как Месси одолжил ему бутсы

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам рассказал о случае с Лионелем Месси.

Француз пересёкся с аргентинской суперзвездой в 10-летнем возрасте – тогда Лилиан Тюрам, отец Маркуса, выступал за «Барселону».

«Когда мне было 10 лет, я пришёл на тренировку своего отца в «Барселоне». После завершения тренировки я хотел выйти на поле, чтобы поиграть с другими детьми, но у меня не было бутс. Тогда молодой Месси подошёл ко мне и одолжил свои бутсы – они были почти моего размера. Когда игра закончилась, Лео сказал мне, что я могу оставить бутсы себе. На следующий день я отдал их другу, так как был слишком мал и не осознавал произошедшего... Очень сожалению об этом», – цитирует Barca Universal Тюрама.