​Липпи: «Интер» и «Ювентус» фавориты, но не будем забывать и про «Милан»

Прославленный Марчелло Липпи, приведший итальянскую сборную к мировому чемпионскому титулу в 2006 году, поделился своим мнением о чемпионате после трети дистанции. Он считает, что не только «Интер», но и «Ювентус» выступают убедительнее «Милана».

- «Ювентус» и «Интер», есть ощущение, выступают увереннее, но я считаю, что «Милан» и «Наполи» тоже могут поучаствовать в гонке за Скудетто. «Интер» силен, «Ювентус» без кубков имеет свое преимущество, но не сбрасываем со счетов и «Милан», - цитирует слова Липпи pianetamilan.it.

В итальянской Серии А прошли двенадцать туров.