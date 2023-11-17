Зелиньски: «Предложения из Саудовской Аравии? Деньги – это ещё не всё»

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски поделился информацией о своём будущем.

Минувшим летом польский футболист получал выгодные предложения от представителей чемпионата Саудовской Аравии, но остался в «Наполи». Действующий контракт 29-летнего хавбека истекает уже по окончании сезона, в связи с чем игрока регулярно связывают с возможным переходом в другой клуб.

«Переговоры о продлении контракта с «Наполи» в настоящий момент находятся в процессе, – высказывается Зелиньски, цитируемый инсайдером Николо Скирой. – Предложения из Саудовской Аравии? Деньги – это ещё не всё», – заявил лидер неаполитанцев.