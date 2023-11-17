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Чемпионат Италии. Серия А

Зелиньски: «Предложения из Саудовской Аравии? Деньги – это ещё не всё»

17 Ноября 2023 • 02:47 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски поделился информацией о своём будущем.

Минувшим летом польский футболист получал выгодные предложения от представителей чемпионата Саудовской Аравии, но остался в «Наполи». Действующий контракт 29-летнего хавбека истекает уже по окончании сезона, в связи с чем игрока регулярно связывают с возможным переходом в другой клуб.

«Переговоры о продлении контракта с «Наполи» в настоящий момент находятся в процессе, – высказывается Зелиньски, цитируемый инсайдером Николо Скирой. – Предложения из Саудовской Аравии? Деньги – это ещё не всё», – заявил лидер неаполитанцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Пётр Зелиньски

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