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Чемпионат Италии. Серия А

Романьоли: «Я хотел остаться в «Милане», но не уверен, что этого хотело руководство»

17 Ноября 2023 • 02:41 Комментировать

Выступающий ныне за «Лацио» полузащитник Алессио Романьоли рассказал о том, что не хотел покидать свой прежний клуб, «Милан», за который выступал в течение семи лет. Но, по его словам, его к этому подтолкнуло равнодушное отношение руководства клуба.

- Я не знаю точно, как это случилось. Лучше спросить тогдашнее руководство. Я хотел остаться, выразил это намерение, но в итоге они сделали другой выбор. Не могу сказать, что это стало трагедией, все произошло очень спокойно и цивильно, - цитирует слова Романьоли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Романьоли выступал за «Милан» с 2015 с 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессио Романьоли
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