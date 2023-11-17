Романьоли: «Я хотел остаться в «Милане», но не уверен, что этого хотело руководство»

Выступающий ныне за «Лацио» полузащитник Алессио Романьоли рассказал о том, что не хотел покидать свой прежний клуб, «Милан», за который выступал в течение семи лет. Но, по его словам, его к этому подтолкнуло равнодушное отношение руководства клуба.

- Я не знаю точно, как это случилось. Лучше спросить тогдашнее руководство. Я хотел остаться, выразил это намерение, но в итоге они сделали другой выбор. Не могу сказать, что это стало трагедией, все произошло очень спокойно и цивильно, - цитирует слова Романьоли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Романьоли выступал за «Милан» с 2015 с 2022 года.