Романо: «Бремер продлит контракт с «Ювентусом» до 2028 года»

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер вот-вот заключит новый контракт с клубом.

Информация о намерении руководства «старой синьоры» продлить договор бразильца уже появлялась в прошлом. По обновлённой информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стороны крайне близки к полной договорённости по всем условиям сделки. Соглашение 26-летнего игрока будет рассчитано до середины 2028 года.

Глейсон Бремер выступает за «Ювентус» с 2022 года. В 55 матчах за команду Массимилиано Аллегри он отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующий контракт центрбека истекает по окончании сезона-2026/27.