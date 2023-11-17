«Ювентус» запросил информацию о полузащитнике «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис по-прежнему интересен «Ювентусу».

Слухи о возможном переходе испанца в туринский клуб появились в прошлом месяце. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Николо Скиры, недавно «Ювентус» запросил информацию о 27-летнем хавбеке. Известно также, что агенты Руиса были в Турине. Официальные переговоры пока не стартовали, однако спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли является давним поклонником таланта игрока.

Фабиан Руис отыграл 13 матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне, по одному разу отметившись голом и ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро.