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«Ювентус» запросил информацию о полузащитнике «ПСЖ»

17 Ноября 2023 • 01:58 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
24.11 23:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис по-прежнему интересен «Ювентусу».

Слухи о возможном переходе испанца в туринский клуб появились в прошлом месяце. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Николо Скиры, недавно «Ювентус» запросил информацию о 27-летнем хавбеке. Известно также, что агенты Руиса были в Турине. Официальные переговоры пока не стартовали, однако спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли является давним поклонником таланта игрока.

Фабиан Руис отыграл 13 матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне, по одному разу отметившись голом и ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро.

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