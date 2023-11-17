Пирло: «Матч «Ювентуса» против «Интера»? Сейчас мне это не слишком интересно»

Главный тренер «Сампдории» Андреа Пирло высказался о предстоящем поединке «Ювентус» – «Интер».

Встреча состоится 26 ноября. На данный момент «нерадзурри» лидируют в турнирной таблице с 31 набранным очком, а «Ювентус» занимает вторую строчку, отставая на два балла.

«К сожалению, сейчас мне это не слишком интересно, поскольку я сосредоточен на матчах Серии Б. Но я, конечно, буду смотреть игру, поскольку это исторически важное событие. Надеюсь, победа достанется сильнейшему. Эта встреча не станет определяющей, поскольку впереди много туров, но победитель получит определённое преимущество», – цитирует Tuttosport Пирло.