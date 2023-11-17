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Чемпионат Италии. Серия А

Бобан: «Леау очень талантлив, но ещё не созрел до конца»

17 Ноября 2023 • 00:15 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
25.11 22:45

Бывший футболист «Милана» Звонимир Бобан рассказал, что думает об игре нападающего Рафаэла Леау.

Португалец считается главной звездой «россонери», однако в нынешнем сезоне его неоднократно подвергали критике за низкую результативность. В активе 24-летнего игрока четыре забитых мяча и три результативных паса в 16 поединках текущей кампании.

«Леау – необыкновенный талант, и мне приятно видеть, что он выступает под десятым номером. Он добился огромного прогресса, но по-прежнему не созрел до конца как игрок. Думаю, раньше я был одним из немногих, кто в него верит», – сказал в интервью Sky Sport хорватский экс-игрок.

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