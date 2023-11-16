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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью предлагают огромные деньги слухи

16 Ноября 2023 • 22:26 Комментировать

Жозе Моуринью в следующем году может вернуться на должность главного тренера «Реала», которую наверняка оставит Карло Анчелотти. В то же время у португальца есть выгодные предложения в Саудовской Аравии. Клубы «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» готовы платить Моуринью огромные деньги – 50 миллионов евро в год. Об этом сообщает TodoFichajes, ссылаясь на источники в Италии.

В настоящий момент Моуринью тренирует «Рому». Действующее трудовое соглашение 60-летнего специалиста рассчитано до конца нынешнего сезона. Сейчас «волки» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

Моуринью может возглавить испанский суперклуб
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Жозе Моуринью Аль-Ахли Джидда Аль-Иттифак ещё теги
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