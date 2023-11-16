Жозе Моуринью в следующем году может вернуться на должность главного тренера «Реала», которую наверняка оставит Карло Анчелотти. В то же время у португальца есть выгодные предложения в Саудовской Аравии. Клубы «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» готовы платить Моуринью огромные деньги – 50 миллионов евро в год. Об этом сообщает TodoFichajes, ссылаясь на источники в Италии.

В настоящий момент Моуринью тренирует «Рому». Действующее трудовое соглашение 60-летнего специалиста рассчитано до конца нынешнего сезона. Сейчас «волки» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.