​Пирло: «Удивлён игроками, вляпавшимися в скандал со ставками»

Знаменитый Андреа Пирло, ныне тренирующий «Сампдорию», высказался по поводу бушующего в Италии скандала, связанного со ставками на футбольные матчи. Его очередной жертвой может стать Алессандро Флоренци.

- Я удивлен, ведь есть правила, которых надо придерживаться. Но молодые ребята всегда могут совершить такую ошибку. Возможно, их история поможет избежать таких же ошибок другим футболистам. Будем на это надеяться, - цитирует слова Пирло итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее на ставках попались Сандро Тонали, Николо Дзаньоло и его тезка из «Ювентуса» - Фаджоли.