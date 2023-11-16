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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза: «Данило – великолепный капитан»

16 Ноября 2023 • 21:31 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза отметил лидерские качества капитана команды Данило.

Бразильский защитник получил капитанскую повязку летом нынешнего года, когда из состава был отчислен Леонардо Бонуччи, перешедший впоследствии в берлинский «Унион».

«Данило – великолепный капитан, отличный лидер. Он всегда помогает нам в раздевалке, а новым игрокам он даёт понять, что значит носить футболку «Ювентуса», каково быть частью этой семьи», – цитируют итальянские СМИ Кьезу.

Данило выступает за «Ювентус» с 2019 года. В его активе 171 матч в составе туринского коллектива во всех турнирах.

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