Кьеза: «Данило – великолепный капитан»

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза отметил лидерские качества капитана команды Данило.

Бразильский защитник получил капитанскую повязку летом нынешнего года, когда из состава был отчислен Леонардо Бонуччи, перешедший впоследствии в берлинский «Унион».

«Данило – великолепный капитан, отличный лидер. Он всегда помогает нам в раздевалке, а новым игрокам он даёт понять, что значит носить футболку «Ювентуса», каково быть частью этой семьи», – цитируют итальянские СМИ Кьезу.

Данило выступает за «Ювентус» с 2019 года. В его активе 171 матч в составе туринского коллектива во всех турнирах.