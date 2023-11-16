​Флоренци: «Я делал ставки, но не на футбол»

Как мы уже сообщали, проблемы со ставками возникли и у полузащитника «Милана» Алессандро Флоренци, который встретился в четверг с журналистами и пояснил, что действительно виноват, но лишь частично.

- Я не ставил на футбол. Я ставил на другие виды спорта, - цитирует слова Флоренци итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Флоренци выступает за «Милан» с 2022 года. Ранее он успел поиграть за «Рому», «Кротоне», испанскую «Валенсию» и французский «ПСЖ». В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сразиться с «Фиорентиной», это случится двадцать пятого ноября.