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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло: «Новички не дали «Милану» ничего, игру делают старые игроки»

16 Ноября 2023 • 20:22 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
25.11 22:45

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло считает, что трансферные приобретения минувшего лета мало усилили игру клуба. По его словам, ключевыми футюолистами, приносящими результат, все равно остаются те, кто играет в клубе уже несколько лет.

- Разницу делают чемпионы, которые становились обладателями Скудетто с клубом с 2022 года. Пришедшие новички не подняли игровой уровень команды. Все равно все решают Жиру, Леау, Меньян и Тео Эрнандес. Все держится на них, - цитирует слова Фабио Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сразится с «Фиорентиной».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло

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