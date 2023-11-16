​Капелло: «Новички не дали «Милану» ничего, игру делают старые игроки»

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло считает, что трансферные приобретения минувшего лета мало усилили игру клуба. По его словам, ключевыми футюолистами, приносящими результат, все равно остаются те, кто играет в клубе уже несколько лет.

- Разницу делают чемпионы, которые становились обладателями Скудетто с клубом с 2022 года. Пришедшие новички не подняли игровой уровень команды. Все равно все решают Жиру, Леау, Меньян и Тео Эрнандес. Все держится на них, - цитирует слова Фабио Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сразится с «Фиорентиной».