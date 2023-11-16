​Агент высказалась о деле Погба – француз ранее провалил допинг-тест

Агент Рафаэла Пимента, которая работает с Полем Погба, высказалась о ситуации футболиста. Как известно, Погба провалил допинг-тест, и теперь ему грозит серьёзное наказание.

«Сейчас мы движемся день за днём. Мы делаем всё возможное, чтобы объяснить, что произошло. Но это объяснение нужно давать в присутствии судьи – мы не можем влиять на ситуацию публичными комментариями.

У нас есть серьёзные аргументы, и мне нужно подтвердить их судье, не пытаясь на него повлиять. Мы делаем всё, что должны. Те, кто знает Поля, знают, что произошло. Они знают, что Поль – честный, правильный и добросовестный человек. Он всё время тренируется и думает только в том, как пережить эти трудные моменты и вернуться», - сказал Пимента Relevo.