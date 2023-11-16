Агент Хакими: «Ашраф осчастливил фанатов «Интера» в прошлом, но я думаю, что эта история окончена»

Алехандро Камано, агент фуллбека «ПСЖ» Ашрафа Хакими, оценил вероятность возвращения марокканца в миланский «Интер». Напомним, на «Джузеппе Меацца» марокканец провёл всего один сезон, в котором выиграл с клубом чемпионат Италии под руководством Антонио Конте.

«Я могу с гарантией сказать, что руководство «ПСЖ» сейчас обсуждает возможность подписать с Хакими долгосрочный контракт. Ашраф осчастливил фанатов «Интера» в прошлом, но я думаю, что эта история окончена», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Хакими отметился 3 голами и 4 ассистами в 10 матчах чемпионата Франции.