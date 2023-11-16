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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Хакими: «Ашраф осчастливил фанатов «Интера» в прошлом, но я думаю, что эта история окончена»

16 Ноября 2023 • 13:55 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
24.11 23:00

Алехандро Камано, агент фуллбека «ПСЖ» Ашрафа Хакими, оценил вероятность возвращения марокканца в миланский «Интер». Напомним, на «Джузеппе Меацца» марокканец провёл всего один сезон, в котором выиграл с клубом чемпионат Италии под руководством Антонио Конте.

«Я могу с гарантией сказать, что руководство «ПСЖ» сейчас обсуждает возможность подписать с Хакими долгосрочный контракт. Ашраф осчастливил фанатов «Интера» в прошлом, но я думаю, что эта история окончена», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Хакими отметился 3 голами и 4 ассистами в 10 матчах чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Ашраф Хакими Алехандро Камано ещё теги

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