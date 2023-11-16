Бастони пропустит матч с «Ювентусом» из-за мышечной травмы

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони не поможет своей команде в ближайшем туре итальянской Серии А, где «нерадзурри» в центральном матче тура встретятся с туринским «Ювентусом».

По информации от Calciomercato, Бастони не сыграет со «старой синьорой» из-за мышечной травмы. Повреждение итальянца не является столь серьёзным, но к матчу с «Ювентусом» футболист восстановиться не успеет.

Бастони в нынешнем сезоне провёл 9 матчей в чемпионате Италии, где не отметился ни одним результативным действием. Контракт защитника с «Интером» рассчитан до лета 2028 года.