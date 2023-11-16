«Ювентус» готов сделать Рабио новым капитаном, чтобы убедить его остаться

Туринский «Ювентус» готов сделать полузащитника Адриена Рабио своим новым капитаном, чтобы убедить футболиста продлить свой истекающий контракт и остаться в команде Массимилиано Аллегри.

По информации от Tuttojuve, руководство «Ювентуса» настаивает на том, чтобы сохранить Рабио, у которого летом заканчивается контракт. В клубе хотят показать Адриену, насколько ключевым игроком он является для команды.

Напомним, прошлым летом Рабио стал свободным агентом, но руководству «Ювентуса» удалось убедить футболиста подписать хотя бы однолетнее соглашение. При этом к французу проявляли интерес топ-клубы из Английской премьер-лиги.