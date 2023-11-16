Руди Гарсия: «Не так я представлял себе прощание с неаполитанскими фанатами, которые поддерживали меня»

Бывший главный тренер «Наполи» Руди Гарсия высказался о своём увольнении из итальянского клуба.

Напомним, Гарсия возглавлял «Наполи» с 1 июля по 14 ноября 2023 года. Ранее сообщалось, что на посту наставника «Наполи» французского специалиста сменил Вальтер Маццарри.

«Не так я представлял себе прощание с неаполитанскими фанатами, которые поддерживали меня с первого дня в клубе. Им, футболистам и близким команде людям, я говорю искреннее спасибо и желаю удачи в Серии А и в Лиге чемпионов», — написал Гарсия в своих социальных сетях.

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Наполи» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. От первого «Интера» бывшая команда Гарсии отстаёт на 10 баллов.