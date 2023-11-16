Агент Лаутаро Мартинеса: «Мы ведём переговоры с «Интером» о продлении контракта»

Алехандро Камано, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщил о том, что аргентинский футболист ведёт переговоры с миланским клубом о продлении контракта.

«Мы ведём переговоры с «Интером» о продлении контракта. Я уверен, что достигнутое соглашение удовлетворит обе стороны», — приводит слова агента журналист Николо Скира.

Действующий контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Аргентины в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл за «нерадзурри» 16 матчей, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи.