Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет купить одноклубника Головина

16 Ноября 2023 • 08:40 Комментировать

Хавбек «Монако» Юссуф Фофана может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Согласно сообщениям журналиста Фабриса Хокинса, в услугах 24-летнего французского игрока заинтересован туринский «Ювентус».

Итальянский топ-клуб давно следит за футболистом и готовится сделать по нему предложение в ближайшее трансферное окно. Кроме «старой синьоры», в услугах Фофана заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Срок действующего контракта Юссуфа с монегасками рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 поединках, отметившись тремя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Ювентус Юссуф Фофана трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
11:12 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов сделать Рабио новым капитаном, чтобы убедить его остаться
10:36 · Англия. Премьер-лига
Де Пауль является более предпочтительным вариантом для «Ювентуса», чем Самарджич и Хёйбьерг
09:47 · Италия. Серия А
Руди Гарсия: «Не так я представлял себе прощание с неаполитанскими фанатами, которые поддерживали меня»
09:33 · Италия. Серия А
Агент Лаутаро Мартинеса: «Мы ведём переговоры с «Интером» о продлении контракта»
08:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет купить одноклубника Головина
04:19 · Италия. Серия А
Флоренци также подозревают в ставках
04:05 · Италия. Серия А
​Чалханоглу подхватил вирус в расположении сборной Турции
01:31 · Италия. Серия А
​Алексис Санчес подтвердил, что рассматривает МЛС
01:18 · Италия. Серия А
​Спаллетти высказался об увольнении Руди Гарсии
15 Ноября
23:50 · Италия. Серия А
Пиоли может заменить дисквалифицированного Жиру 15-летним подростком слухи
21:30 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам: «Сборная для меня - это наваждение»
21:24 · Италия. Серия А
​Джемаили: «Маццарри заслужил ещё один шанс»
20:49 · Италия. Серия А
​Дибала рассказал, каких аргентинских футболистов уважает Моуринью
20:15 · Италия. Серия А
​Маркус Тюрам: «Анри мне - как дядя»
20:11 · Италия. Серия А
​«Интеру» интересен форвард «Реала» слухи
Все новости
Рекомендуем