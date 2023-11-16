«Ювентус» хочет купить одноклубника Головина

Хавбек «Монако» Юссуф Фофана может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Согласно сообщениям журналиста Фабриса Хокинса, в услугах 24-летнего французского игрока заинтересован туринский «Ювентус».

Итальянский топ-клуб давно следит за футболистом и готовится сделать по нему предложение в ближайшее трансферное окно. Кроме «старой синьоры», в услугах Фофана заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Срок действующего контракта Юссуфа с монегасками рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 поединках, отметившись тремя голевыми передачами.