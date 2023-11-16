Флоренци также подозревают в ставках

Неприятная новость для поклонников итальянского «Милана» - клуб может лишиться Алессандро Флоренци, если выяснится, что футболист также замешан в скандале со ставками. Он уже дорого обошелся другому игроку клуба, пусть и бывшему, Сандро Тонали - а теперь в водоворот может утянуть и Флоренци.

В ближайшие дни, как сообщает итальянское издание pianetamilan.it, Флоренци предстоит дать показания. Напомним, что помимо Тонали, на ставках попались также Николо Дзаньоло и его тезка Фаджоли.

Напомним, что Флоренци выступает в составе «Милана» с 2021-го года. Ранее он успел поиграть в «Роме» и «ПСЖ», а также какое-то время погонять мяч в «Валенсии».