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Чемпионат Италии. Серия А

​Чалханоглу подхватил вирус в расположении сборной Турции

16 Ноября 2023 • 04:05 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

Ведущий футболист турецкой сборной Хакан Чалханоглу пропустил тренировку из-за вируса, свалившего его с ног накануне. Как уточняет турецкое издание Fanatik, Чалханоглу может выбыть из строя до конца недели, а то и больше.

Его участие в матче сборной Турции против Германии (игра с товарищеским статусом) под вопросом - но пропустить Чалханоглу рискует также и игру с Уэльсом в рамках квалификации к чемпионату Европы.

Нервничают и в миланском «Интере» - Чалханоглу стал одним из ключевых игроков клуба, который лидирует в итальянском чемпионате и которому предстоит сыграть через десять дней с туринским «Ювентусом».


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