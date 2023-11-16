​Чалханоглу подхватил вирус в расположении сборной Турции

Ведущий футболист турецкой сборной Хакан Чалханоглу пропустил тренировку из-за вируса, свалившего его с ног накануне. Как уточняет турецкое издание Fanatik, Чалханоглу может выбыть из строя до конца недели, а то и больше.

Его участие в матче сборной Турции против Германии (игра с товарищеским статусом) под вопросом - но пропустить Чалханоглу рискует также и игру с Уэльсом в рамках квалификации к чемпионату Европы.

Нервничают и в миланском «Интере» - Чалханоглу стал одним из ключевых игроков клуба, который лидирует в итальянском чемпионате и которому предстоит сыграть через десять дней с туринским «Ювентусом».