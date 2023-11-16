Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Алексис Санчес подтвердил, что рассматривает МЛС

16 Ноября 2023 • 01:31 Комментировать

Чилийский нападающий Алексис Санчес в будущем рассматривает американский чемпионат, мы уже сообщали об этом, а теперь он подтвердил, что действительно посматривает за океан. Он пояснил, почему именно его тянет в Соединенные Штаты Америки.

- Мне хочется попробовать другую культуру, узнать другой язык, улучшить свой английский, хочу пожить в Лос-Анджелесе или Майами. Но конкретных планов нет, сейчас я сфокусирован на текущих выступлениях, - цитирует слова Санчеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

В настоящий момент Санчес защищает цвета миланского «Интера».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
01:31 · Италия. Серия А
​Алексис Санчес подтвердил, что рассматривает МЛС
01:18 · Италия. Серия А
​Спаллетти высказался об увольнении Руди Гарсии
15 Ноября
23:50 · Италия. Серия А
Пиоли может заменить дисквалифицированного Жиру 15-летним подростком слухи
21:30 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам: «Сборная для меня - это наваждение»
21:24 · Италия. Серия А
​Джемаили: «Маццарри заслужил ещё один шанс»
20:49 · Италия. Серия А
​Дибала рассказал, каких аргентинских футболистов уважает Моуринью
20:15 · Италия. Серия А
​Маркус Тюрам: «Анри мне - как дядя»
20:11 · Италия. Серия А
​«Интеру» интересен форвард «Реала» слухи
19:49 · Италия. Серия Б
Фабрегас рассказал, почему завершил карьеру
18:02 · Италия. Серия А
Шнякин — о назначении Маццарри: Бедным фанатам «Наполи» ещё 33 года придётся ждать чемпионства
17:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» определился с главной трансферной целью слухи
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» зимой не будет концентрироваться на покупке Осимхена
11:45 · Италия. Серия А
Переговоры по новому контракту Кьезы продвигаются медленно
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в январе хочет оформить предварительный трансфер Осимхена на лето
09:54 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет арендовать «жертву» тен Хага
Все новости
Рекомендуем