​Алексис Санчес подтвердил, что рассматривает МЛС

Чилийский нападающий Алексис Санчес в будущем рассматривает американский чемпионат, мы уже сообщали об этом, а теперь он подтвердил, что действительно посматривает за океан. Он пояснил, почему именно его тянет в Соединенные Штаты Америки.

- Мне хочется попробовать другую культуру, узнать другой язык, улучшить свой английский, хочу пожить в Лос-Анджелесе или Майами. Но конкретных планов нет, сейчас я сфокусирован на текущих выступлениях, - цитирует слова Санчеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

В настоящий момент Санчес защищает цвета миланского «Интера».