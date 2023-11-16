​Спаллетти высказался об увольнении Руди Гарсии

Руди Гарсия больше не является наставником «Наполи», он был уволен после не очень убедительного старта клуба в новом сезоне чемпионата Италии. Его увольнение прокомментировал Лучано Спаллетти - бывший наставник «Наполи», который привел клуб к чемпионскому титулу в прошлом сезоне.

- Был готов к этому вопросу. Не думаю, что есть смысл оценивать работу Руди в сравнении с моей. У каждого тренера есть своя история, надо судить его по делам. Я думаю, что Руди показал себя хорошим специалистом, но ему не предоставили время, - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.