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Чемпионат Италии. Серия А

​Спаллетти высказался об увольнении Руди Гарсии

16 Ноября 2023 • 01:18 Комментировать

Руди Гарсия больше не является наставником «Наполи», он был уволен после не очень убедительного старта клуба в новом сезоне чемпионата Италии. Его увольнение прокомментировал Лучано Спаллетти - бывший наставник «Наполи», который привел клуб к чемпионскому титулу в прошлом сезоне.

- Был готов к этому вопросу. Не думаю, что есть смысл оценивать работу Руди в сравнении с моей. У каждого тренера есть своя история, надо судить его по делам. Я думаю, что Руди показал себя хорошим специалистом, но ему не предоставили время, - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Руди Гарсия ещё теги
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