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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли может заменить дисквалифицированного Жиру 15-летним подростком слухи

15 Ноября 2023 • 23:50 Комментировать
Милан
...
Фиорентина
25.11 22:45

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли раздумывает над тем, чтобы заменить Оливье Жиру на два ближайших матча 15-летним нападающим Франческо Камардой. Об этом пишет Tuttosport.

Дело в том, что «Милан» потерял Жиру на два грядущих матча Серии А из-за дисквалификации, которую Оливье схлопотал в конце матча против «Лечче» (2:2) в минувшие выходные. Помимо этого, «россонери» атаковали травмы. Поэтому Пиоли рассматривает возможность внести в заявку 15-летнего игрока.

Кстати, в Примавере у юного футболиста в этом сезоне четыре гола в девяти матчах, ещё три он забил в юношеской Лиге чемпионов в трёх играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Стефано Пиоли Франческо Камарда ещё теги

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