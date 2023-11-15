Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли раздумывает над тем, чтобы заменить Оливье Жиру на два ближайших матча 15-летним нападающим Франческо Камардой. Об этом пишет Tuttosport.

Дело в том, что «Милан» потерял Жиру на два грядущих матча Серии А из-за дисквалификации, которую Оливье схлопотал в конце матча против «Лечче» (2:2) в минувшие выходные. Помимо этого, «россонери» атаковали травмы. Поэтому Пиоли рассматривает возможность внести в заявку 15-летнего игрока.

Кстати, в Примавере у юного футболиста в этом сезоне четыре гола в девяти матчах, ещё три он забил в юношеской Лиге чемпионов в трёх играх.