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Чемпионат Италии. Серия А

Маркус Тюрам: «Сборная для меня - это наваждение»

15 Ноября 2023 • 21:30 Комментировать

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам признался, что выступления в сборной для него являются исполнением детской мечты. Он мечтал о них еще в бытность школьником.

- Для меня сборная стала наваждением, мечтой, еще со школьных времен. Тогда я вставал по утрам, шел в школу с папой и встречал игроков сборной Франции, - цитирует слова Тюрама-младшего итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что отец Маркуса, Лилиан Тюрам, в 1998 году стал чемпионом мира с французской сборной. Сам Лилиан тогда забил два гола в полуфинале турнира, позволившие переиграть хорватов.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Маркус Тюрам
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