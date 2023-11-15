Маркус Тюрам: «Сборная для меня - это наваждение»

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам признался, что выступления в сборной для него являются исполнением детской мечты. Он мечтал о них еще в бытность школьником.

- Для меня сборная стала наваждением, мечтой, еще со школьных времен. Тогда я вставал по утрам, шел в школу с папой и встречал игроков сборной Франции, - цитирует слова Тюрама-младшего итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что отец Маркуса, Лилиан Тюрам, в 1998 году стал чемпионом мира с французской сборной. Сам Лилиан тогда забил два гола в полуфинале турнира, позволившие переиграть хорватов.