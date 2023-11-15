​Джемаили: «Маццарри заслужил ещё один шанс»

Бывший игрок «Наполи», швейцарец с албанскими корнями Блерим Джемаили одобрил назначение Вальтера Маццарри на должность нового наставника клуба. Маццарри работал с итальянским клубом в прошлом, выиграв с ним Кубок Италии. Джемаили считает его лучшим тренером в своей карьере.

- Приятно узнать, что он вернулся в «Наполи». Он заслуживал другой шанс после того, чего добился в Неаполе. Я считаю его лучшим тренером в своей карьере. И «Наполи» нужно вернуть себе уверенность, - цитирует слова Джемаили итальянское новостное агентство ITASportPress.

Джемаили выступал в «Наполи» с 2011 с 2014 года.