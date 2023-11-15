​Дибала рассказал, каких аргентинских футболистов уважает Моуринью

Пауло Дибала вызван на сборы аргентинской национальной команды и получил возможность пообщаться с журналистами-соотечественниками. Они спросили игрока «Ромы» о том, кого из аргентинских футболистов уважает Жозе Моуринью - португальский наставник «Ромы».

- Моуринью очень ценит меня, но и в целом, он очень уважает аргентинских игроков. Он уважает также Ло Сельсо, Ди Мария и Месси, - цитирует слова Дибалы итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Пауло Дибала выступает за «Рому» с лета 2022 года, ранее он отдал семь лет туринскому «Ювентусу».