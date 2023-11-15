​Маркус Тюрам: «Анри мне - как дядя»

Маркус Тюрам быстро стал одним из лидеров миланского «Интера», в интервью он признался, что берет пример с Тьерри Анри, которого считает эталонным футболистом в смысле игровых качеств и поведения в целом.

- Анри для меня - эталон. За то, как он играл, а также за то, как он ведет сея. Я знаю Тьерри с малых лет, он, как и мой отец, многое значит для меня. Я считаю Тьерри своим дядей, - цитирует слова Маркуса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Тюрам-младший выступает за миланский «Интер» с минувшего лета. Ранее Маркус выступал в Германии, где защищал цвета менхенгладбахской «Боруссии».