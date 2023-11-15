«Интер» проявляет интерес к нападающему Рейньеру. Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Реалу», хотя сейчас он выступает за «Фрозиноне» на правах аренды. В шести матчах за этот клуб Рейньер отметился двумя голами и двумя результативными передачами на партнёров.

Как сообщает TodoFichajes, «Реал» хочет продать Рейньера, и «Интер» следит за ситуацией. Сумма сделки может составить в районе 5 миллионов евро, хотя мадридский клуб постарается повысить ценник.

«Интер» на текущий момент располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.