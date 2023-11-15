Поговаривают, что Карло Анчелотти покинет пост главного тренера «Реала» по завершению нынешнего сезона. В мадридском клубе уже сейчас работают над поиском нового рулевого для команды. Фаворитом называют Хаби Алонсо, чей «Байер» сейчас очень мощно выступает в Германии, однако леверкузенцы могут не отпустить молодого специалиста ближайшим летом.

Учитывая ситуацию, «Реал» может вернуть на тренерский мостик Жозе Моуринью, пишет TodoFichajes. Отмечается, что португальский специалист по-прежнему поддерживает хорошие отношения с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

В настоящий момент Жозе Моуринью тренирует «Рому», его контракт рассчитан до лета.

​Анчелотти покинет «Реал»