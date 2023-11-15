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Чемпионат Италии. Серия А

Шнякин — о назначении Маццарри: Бедным фанатам «Наполи» ещё 33 года придётся ждать чемпионства

15 Ноября 2023 • 18:02 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
25.11 20:00

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на назначение Вальтера Маццарри главным тренером «Наполи».

«Надеюсь ошибиться, но… Таким темпами еще 33 года придется ждать следующего чемпионства бедолагам-фанам «Наполи». Только счастья хлебнули люди — и сразу откат: ссоры, скандалы, расставания, назначения, новые увольнения», — написал Шнякин в своем телеграм-канале.

Ранее «Наполи» объявил об отставке Руди Гарсии с должности наставника команды. На его место назначен Маццарри, который ранее уже возглавлял клуб с 2009 по 2013 год.

После 12 туров неаполитанцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Вальтер Маццарри Дмитрий Шнякин ещё теги

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