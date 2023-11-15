Шнякин — о назначении Маццарри: Бедным фанатам «Наполи» ещё 33 года придётся ждать чемпионства

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на назначение Вальтера Маццарри главным тренером «Наполи».

«Надеюсь ошибиться, но… Таким темпами еще 33 года придется ждать следующего чемпионства бедолагам-фанам «Наполи». Только счастья хлебнули люди — и сразу откат: ссоры, скандалы, расставания, назначения, новые увольнения», — написал Шнякин в своем телеграм-канале.

Ранее «Наполи» объявил об отставке Руди Гарсии с должности наставника команды. На его место назначен Маццарри, который ранее уже возглавлял клуб с 2009 по 2013 год.

После 12 туров неаполитанцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко.