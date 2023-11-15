Переговоры по новому контракту Кьезы продвигаются медленно

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза ещё далёк от продления контракта со своей командой. По информации от La Gazzetta dello Sport, переговоры между сторонами продвигаются медленно.

Источник сообщает, что у спортивного директора «Ювентуса» Кристиано Джунтоли хорошие отношения с агентом Кьезы, но этот фактор пока не помогает сторонам продвинуться в сделке по новому контракту.

Напомним, действующее соглашение Кьезы с «Ювентусом» истекает летом 2025 года. К 26-летнему футболисту ранее проявляли серьёзный интерес клубы из Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль».