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Чемпионат Италии. Серия А

Переговоры по новому контракту Кьезы продвигаются медленно

15 Ноября 2023 • 11:45 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза ещё далёк от продления контракта со своей командой. По информации от La Gazzetta dello Sport, переговоры между сторонами продвигаются медленно.

Источник сообщает, что у спортивного директора «Ювентуса» Кристиано Джунтоли хорошие отношения с агентом Кьезы, но этот фактор пока не помогает сторонам продвинуться в сделке по новому контракту.

Напомним, действующее соглашение Кьезы с «Ювентусом» истекает летом 2025 года. К 26-летнему футболисту ранее проявляли серьёзный интерес клубы из Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза

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