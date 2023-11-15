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Чемпионат Италии. Серия А

Кевин-Принс Боатенг: «Ювентус» уже не тот, но с Аллегри команда будет бороться за чемпионство»

15 Ноября 2023 • 02:47 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

Бывший игрок «Милана» Кевин-Принс Боатенг оценил перспективы «Ювентуса» под руководством Массимилиано Аллегри.

«Бьянконери» занимают вторую строчку в турнирной таблице Серии А с 29 очками после 12 туров. Лидирующий «Интер» имеет в своём активе на два балла больше.

«У «Ювентуса» нет той команды чемпионов, что была раньше, но Аллегри всё равно отлично справляется. Думаю, с ним «Ювентус» будет бороться за скудетто. Макс – отличный тренер, он всегда защищает игроков, сохраняет спокойствие даже в трудных ситуациях. Возможно, при нём команда играет не слишком зрелищно, но это не мешает добиваться результата», – высказался в интервью TV Play Боатенг, поработавший с Аллегри в «Милане».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Кевин-Принс Боатенг ещё теги

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