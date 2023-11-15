Кевин-Принс Боатенг: «Леау – отличный игрок, но Балотелли – это другой уровень»

Экс-игрок «Милана» Кевин-Принс Боатенг сравнил нападающих Рафаэла Леау и Марио Балотелли.

24-летний португалец считается главной звездой нынешнего «Милана», однако, по словам ганца, Балотелли показывал ещё более впечатляющую игру на старте своей карьеры.

«Леау – отличный игрок, но Марио был просто феноменален, это другой уровень. Я играл с ним и видел, на что он способен, когда серьёзно относится к делу. Не каждому дано стабильно оставаться на пике, но в своей лучшей форме Балотелли входил в пятёрку лучших нападающих мира. Он был единственным, кто приблизился к Ибрагимовичу по качеству игры.

Мне очень нравится Марио. Думаю, он мог бы выиграть три «Золотых мяча», но ему был нужен кто-то, кто подталкивал бы его каждый день, – то есть кто-то вроде меня», – цитирует Football Italia Боатенга.