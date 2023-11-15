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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» обсудит новый контракт с Маккенни

15 Ноября 2023 • 00:58 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
26.11 22:45

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продлить контракт с клубом.

Американский футболист сумел завоевать место в стартовом составе «бьянконери» после возвращения из аренды в «Лидсе». Согласно известиям TMW, руководство клуба рассматривает возможность продления договора Маккенни – встреча с представителями хавбека должна состояться до конца месяца. Ожидается, что обновлённое соглашение будет рассчитано до 2027 или 2028 года. Кроме того, 25-летний игрок сможет рассчитывать на незначительное повышение зарплаты.

Действующий контракт Уэстона Маккенни истекает в середине 2025 года. На счету футболиста один ассист в 12 матчах текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни

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