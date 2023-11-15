«Ювентус» обсудит новый контракт с Маккенни

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продлить контракт с клубом.

Американский футболист сумел завоевать место в стартовом составе «бьянконери» после возвращения из аренды в «Лидсе». Согласно известиям TMW, руководство клуба рассматривает возможность продления договора Маккенни – встреча с представителями хавбека должна состояться до конца месяца. Ожидается, что обновлённое соглашение будет рассчитано до 2027 или 2028 года. Кроме того, 25-летний игрок сможет рассчитывать на незначительное повышение зарплаты.

Действующий контракт Уэстона Маккенни истекает в середине 2025 года. На счету футболиста один ассист в 12 матчах текущего сезона.